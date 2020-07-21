Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники применили минометы калибра 120 мм под Новотошковским.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под населенным пунктов Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово подразделения ОС были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов.

Силы ООС открывали прицельный огонь в ответ.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в медицинские учреждения и получают квалифицированную медицинскую помощь.