Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники применили минометы калибра 120 мм под Новотошковским.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под населенным пунктов Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово подразделения ОС были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов.
Силы ООС открывали прицельный огонь в ответ.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в медицинские учреждения и получают квалифицированную медицинскую помощь.