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19:08 20.07.2020

Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" II степени епископа Русинской греко-католической церкви Шашика

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Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" II степени епископа Русинской греко-католической церкви Шашика

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом наградил орденом "За заслуги" II степени епархиального епископа Мукачевской греко-католической епархии Милана Шашика (посмертно).

Согласно обнародованному в понедельник на сайте президента указу №284/2020, Шашик награжден орденом за многолетнюю плодотворную церковную, благотворительную деятельность.

Милан Шашик (словацк. Milan Šášik, 17 сентября 1952г, Легота, Словакия — 14 июля 2020г) — епископ Русинской греко-католической церкви, епископ Мукачевской епархии с 17 марта 2010 года по 14 июля 2020 года, член монашеской конгрегации лазаристов.

Теги: #награждение #епископ #посмертно
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