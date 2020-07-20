Экс-министр Омелян: Украинцы благодарны Новаку за восстановление дорог и создание рабочих мест

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян желает экс-главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), гражданину Польши Славомиру Новаку доказать свою невиновность в деле о коррупции в дорожном строительстве и отмечает положительные результаты его работы.

"Со своей стороны хочу пожелать господину Новаку доказать свою полную невиновность и хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создание десятков тысяч новых рабочих мест, восстановление тысяч километров дорог", - написал Омелян на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом он дал понять, что у него есть вопросы к работе экс-главы "Укрзализныци", также гражданина Польши Войцеха Балчуна. "За время работы министром инфраструктуры Украины я работал с двумя гражданами Польши: Славомиром Новаком и Войцехом Балчуном. Для меня является странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты "работы" господина Балчуна", - написал экс-министр.

Омелян также отметил, что Новак является близким соратником политического оппонента Дональда Туска Анджея Дуды, который недавно победил во втором туре президентских выборов в Польше с разрывом в 2%.

В свою очередь, действующий министр инфраструктуры Владислав Криклий высказал разочарование тем фактом, что Новак не смог стать первым главой "Укравтодора", к которому у правоохранительных органов не возникли вопросы.

"Помню, когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель "Укравтодора" к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) сообщил о задержании Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) Новака по обвинению в коррупции. Кроме него задержан также бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска. "Расследование проводится одновременно ЦБА и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины ", - указано в сообщении.

В настоящее время НАБУ и САП совместно с ЦБА и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года, до этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности.