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14:50 19.07.2020

В реках бассейна Сяна, Днестра и Прута ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

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В реках бассейна Сяна, Днестра и Прута ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

Повышение уровня воды ожидается в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вследствие осадков 19-21 июля, предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 1 м над уровнями на 8.00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - сообщается на сайте ГСЧС.

"20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8.00 19 июля, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что в ближайшие дни останутся затопленными некоторые сельхозугодья в бассейне Припяти (Волынская область). "19-20 июля на р.Припять в створе поста Речица и на р.Стоход в створе поста Любешов будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #реки #вода
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