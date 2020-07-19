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14:42 19.07.2020

Глава МИД Великобритании убежден в причастности РФ к попыткам похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

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Глава МИД Великобритании убежден в причастности РФ к попыткам похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

Британская сторона вместе с партнерами внимательно собирала данные о попытках хакеров выкрасть информацию о разработке вакцины от коронавирусной болезни Covid-19 и потому не сомневается, что за ними стоит именно РФ, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он в интервью телерадиокорпорации Би-би-си.

По словам министра, "мы очень тщательно собирали улики, причем не одни, а с нашими коллегами из США и Канады".

Он заявил, что не удивлен словами посла РФ в Лондоне Андрея Келина, ранее в интервью Би-би-си отвергшего подобные обвинения. "Они точно также в 2018 году заверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери", - заявил Рааб.

"Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", - добавил глава британского МИД.

На вопрос ведущего, почему Лондон, когда обвиняет РФ в подобных вещах, не публикует доказательства, Рааб заверил, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию и потому обвинения не голословны.

Ранее Келин заявил Би-би-си, что РФ не пыталась получить доступ к британским разработкам вакцины от коронавируса. "Я не верю в эту историю, в ней нет смысла", - сказал посол.

По его мнению, "в этом мире невозможно определить, что за какой бы то ни было хакерской атакой стоит определенная страна".

Теги: #великобритания #спецслужбы_рф #вакцина #коронавирус
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