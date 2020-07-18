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08:35 18.07.2020

В Казахстане за сутки выявлено 1808 новых случаев COVID-19

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В Казахстане за сутки выявлено 1808 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане выявлено еще 1808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 895 активных и 913 бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 68 тыс. 703 случая, из них в Атырауской области - 8873(+177), в городе Алматы - 8702(+229), в городе Нур-Султан -7887(+252), в Карагандинской области - 6792(+120), в Западно-Казахстанской области - 4544(+109), в городе Шымкент - 4363(+57),в Восточно-Казахстанской области - 3842(+203), в Алматинской области - 3504(+68), в Актюбинской области - 2700(+51), в Жамбылской области - 2671(+149), в Туркестанской области - 2417(+26), в Мангистауской области - 2250(+45), в Павлодарской области - 2182(+72), в Кызылординской области -2162(+96), в Северо-Казахстанской области - 2066(+61), в Акмолинской области - 1899(+42), в Костанайской области - 1849(+51).

Вместе с тем, от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2 тыс. 132 человека. Общее количество выздоровевших к данному часу составляет 42 тыс. 388 человек. Скончались 464 человека.

Теги: #данные #коронавирус #казахстан
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