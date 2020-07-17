Румыния продлила запрет иностранцам на въезд в страну до 15 августа

Румыния продлила до 15 августа 2020 года запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, сообщает посольство Украины в Румынии.

"Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В порядке исключения будут пропускаться члены семьи граждан Румынии, члены семьи граждан других стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право проживания на территории Румынии, лица с долгосрочными визами, разрешениями на проживание или эквивалентными документами, лица, въезжающие в страну с профессиональными целями, соответственно медицинские сотрудники, исследователи, сотрудники гериатрической помощи.

Кроме того, в страну смогут въезжать перевозчики и другой персонал, задействованный в транспортировке товаров, дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военные и персонал, обеспечивающий гуманитарную помощь, путешествующие с целью обучения, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта, и члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Позволен также въезд лицам, нуждающимся в международной защите или путешествующим по другим гуманитарным причинам.

Транзит по территории Румынии разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии и при наличии подтверждающих транзитную цель поездки документов. Транзитный проезд с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование отеля и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.