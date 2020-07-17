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18:38 17.07.2020

Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

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Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

Украина может присоединиться к иску, поданному Нидерландами против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 10 июля, после того, как изучит все материалы, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

"Буквально несколько дней назад Королевство Нидерланды подало свой иск в Европейский суд по правам человека. В ближайшие дни украинская сторона получит доступ к указанным материалам, и с этого времени мы внимательно совместно с Министерством юстиции, совместно с нашими юридическими советниками примем взвешенное решение по дальнейшим шагам украинской стороны относительно присоединения или неприсоединения к этому иску, предъявленному нидерландской стороной против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - сообщил он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Как сообщалось, Нидерланды 10 июля 2020 года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. Иск был зарегистрирован под номером 28525/20 15 июля.

Власти Нидерландов предоставили ЕСПЧ всю "доступную и имеющую отношение к делу информацию" по этому делу. Материалы, которые передадут в суд, будут использоваться и для индивидуальных исков, подаваемых родственниками жертв катастрофы.

"Добиться справедливости для 298 жертв сбитого самолета рейса МН17 - есть и будет оставаться самым главным приоритетом правительства", - заявил глава МИД Нидерландов Стив Блок.

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #нидерланды #украина #енин #еспч
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