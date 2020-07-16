Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

Золотоношская прокуратура через суд требует вернуть в собственность государства землю сельскохозяйственного значения стоимостью 320 млн грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Золотоношская местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Черкасской области с иском о взыскании с частного общества долга за аренду земельных участков в сумме почти 70 тыс. грн и расторжения договора аренды земли площадью 97 га стоимостью 320 млн грн и возвращение ее государству", - сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что вопреки существенным условиям договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (пастбища, пашни), расположенной в Каневском районе, ответчик на протяжении длительного времени не платит арендную плату, образуя задолженность перед бюджетом.

Кроме того, общество не использует земли по назначению, что приводит к их запустению.

По иску прокуратуры открыто производство, продолжается судебное разбирательство.