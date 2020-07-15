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22:01 15.07.2020

В ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспокоены сокращением уровня вакцинации детей из-за пандемии COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН в среду выразили обеспокоенность в связи со снижением уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире", - говорится в пресс-релизе двух организаций.

По мнению специалистов, такое сокращение "ставит под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что "пандемия поставила под угрозу этот успех" в иммунизации населения планеты. "Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем сама пандемия", - указал он.

За время пандемии в мире зарегистрировано 13,5 млн случаев заболевания коронавирусом, 583 тыс. человек скончалось. Еще почти 8 млн человек выздоровели.

Теги: #дети #воз #юнисеф #вакцины
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