Помпео сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает "жестокую агрессию" со стороны поддерживаемых Россией сил в регионе.

"Я хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с сообщениями о гибели украинского военного медика", - сказал Помпео, выступая в Госдепе.

"Мы присоединяемся к украинскому народу в осуждении происходящей жестокой агрессии со стороны возглавляемых Россией сил на Донбассе", - отметил он.

Госсекретарь США также добавил, что Вашингтон "отдает дань уважения тем украинцам, которые погибли и получили ранения, борясь за свою демократию".

Ранее в пресс-центре штаба украинской операции Объединенных сил сообщили, что 13 июля украинская эвакуационная группа во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту его гибели, "попала в заранее подготовленную засаду" врага, который "применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы".

Украинские военные подчеркивают, что эвакуационная группа была в белых касках и соответствующими опознавательными знаками, она выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина".

"В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - заявили в штабе ООС.

15 июля тело погибшего было передано украинской стороне.