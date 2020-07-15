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13:20 15.07.2020

В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

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В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

Израиль на полных парах идет ко второму тотальному локдауну вследствие быстрого распространения COVID-19, предупредил в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

По сообщениям местных СМИ, министр отметил, что если ежедневный прирост инфицированных составит порядка 2 тыс. человек и будет наблюдаться драматический рост пациентов в тяжелом состоянии, тогда "определенно придется принимать тяжелые решения".

По данным Минздрава на 15 июля, за сутки число диагностированных зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 2 112 человек против примерно 1600 днем ранее.

"2 тыс. случаев - это определенно красная черта", - сказал Эдельштейн.

"Мы подождем еще три-четыре дня и посмотрим, дадут ли желаемый результат нынешние ограничения, но это было бы чудо", - подчеркнул он.

Израильские СМИ не исключают, что локдаун может быть введен уже в эти выходные.

Эксперты отмечают, что скорость распространения вируса в Израиле растет с каждым днем, а цепочки заражений разорвать так и не удается.

Премьер-министр Биньямин Нетанияху распорядился сократить время получения результатов теста на COVID-19 до 12 часов, сейчас это занимает около трех дней. В результате эпидемиологические расследования начинаются на более поздней стадии, и иногда проходит 5 дней, прежде чем люди, бывшие в контакте с носителем вируса, об этом узнают.

Между тем, возможность второй волны COVID-19 вызывает разногласия в коалиционном правительстве.

По данным СМИ, на последнем заседании кабинет министров не смог договориться о новых ограничениях, и Нетаньяху обвинил своего главного партнера по коалиции лидера партии "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца в том, что его действия могут привести к объявлению тотального карантина в Израиле со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями.

Теги: #коронавирус #израиль
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