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00:48 15.07.2020

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

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В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость Национального банка Украины.

"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Георгиева отметила, что политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвал президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики - это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", - заявила директор- распорядитель МВФ.

Как сообщалось ранее, президент Украины, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Директором-распорядителем Международного валютного фонда  Кристалиной Георгиевой, - обсуждалось продолжение активного сотрудничества.

 

Теги: #сотрудничество #украина #мвф
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