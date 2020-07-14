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19:49 14.07.2020

Энергоатом отозвал свой иск к Минэнерго по поводу Устава

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Энергоатом отозвал свой иск к Минэнерго по поводу Устава

НАЭК "Энергоатом" отозвал свой иск к Министерству энергетики о признании недействительными пунктов Устава компании в связи с урегулированием вопросов, сообщил вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко.

"Потребность рассматривать дело в суде на данном этапе фактически отпала. Именно поэтому "Энергоатом" отозвал исковое заявление и сейчас сосредоточится на практической составляющей работы. Новая редакция Устава уже направлена "Энергоатомом" в Минэнерго. Рассчитываем на скорейшее ее утверждение", – написал Галущенко на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По его словам, в результате рабочего диалога на протяжение июля между руководством компании и нынешним руководством Минэнерго удалось достичь взаимопонимания по всем спорным вопросам относительно содержания Устава.

Согласно сообщению на сайте Энергоатома во вторник, компания обратилась с заявлением в Хозяйственный суд города Киева об оставлении иска о признании недействительными пунктов Устава без рассмотрения 14 июля.

По иску НАЭК постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 24.06.2020 было возбуждено производство по делу.

Как сообщалось, в середине июня "Энергоатом" обратился в Хозяйственный суд г. Киева с иском к Министерству энергетики о признании недействительными отдельных пунктов устава предприятия.

Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", в частности, отмечал, что предыдущее руководство министерства утвердило изменения в устав НАЭК, которые не соответствуют законодательству и ограничивают полномочия предприятия, в частности, относительно изменений в структуре компании.

Также он отметил, что Минэнерго отказало "Энергоатому" в утверждении новой редакции устава, а также дважды вернуло без согласования проект новой структуры НАЭК, что повлекло за собой подачу компанией иска к министерству.

НАЭК заявлял, что действующая редакция устава делает невозможным проведение кардинальных изменений, в частности, в проведении кадровых реформ и изменении структуры компании, необходимых с учетом финансовых вызовов, стоящих перед "Энергоатомом". В связи с этим компания подготовила новую редакцию устава, в которой полностью учтены нормы и требования законодательства, в частности, относительно принятия управленских решений, осуществления финансово-хозяйственной деятельности и противодействия коррупции.

Теги: #энергетика #энергоатом
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