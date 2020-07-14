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11:39 14.07.2020

Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

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Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

В условиях пандемии коронавирусной болезни Covid-19 въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские Острова (согласен, очень удаленная точка, хотя и привлекательная для туризма) и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна очень интересная и красивая", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Ранее министр назвал 23 страны, в которые также могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Министр напомнил о ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, который был разработан МИД Украины, где можно получить самую полную информацию о том, в какую страну и по каким правилам разрешен въезд.

Кулеба рассказал о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

"Турция: на границе надо пройти медосмотр, в случае симптомов Covid, сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на Covid, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин", - пояснил он.

Глава МИД уточнил, что условием получения разрешения на въезд в Хорватию для тех, кто направляется с туристической целью, также является наличие подтверждения резервации отеля, апартаментов.

"Въезд в Черногорию - тоже популярное направление для отдыха - разрешен, но для тех, кто въезжает с территории Сербии, необходима обязательная 14-дневная обсервация в карантинном учреждении. Багамские Острова: перед вылетом надо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских Островов и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис: надо результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сказал Кулеба.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, каковы перспективы реализации призыва МИД сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения, Кулеба отметил, что за последнюю неделю не было случаев, когда авиакомпании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия.

"Мы поговорили с Министерством инфраструктуры, они находятся в непосредственном диалоге с авиакомпаниями, это их сфера ответственности. Но для меня позитивным индикатором является тот факт, что за последнюю неделю у нас не было очередных кейсов, когда компании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия. Потому будем исходить из того, что авиакомпании нас услышали", - уточнил глава МИД.

Кулеба еще раз призвал граждан, турфирмы и авиакомпании к максимально ответственному поведению в условиях пандемии.

Теги: #коронавирус #кулеба #граница #мид
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