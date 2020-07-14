Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

Больные коронавирусной болезнью получают медицинскую помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

В то же время министр отметил, что декларацию сейчас можно заключить онлайн, и призвал всех сделать это.

"Что касается непосредственно COVID-19, если есть признаки болезни, особенно повышение температуры выше 38, осложнение дыхания, боль в грудной клетке, вам следует вызывать экстренную медпомощь. Вам будет предоставлена медпомощь в независимости от того, есть ли у вас договор с семейным врачом. Также госпитализации подлежат все, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал он.

Степанов также добавил, что вся медицинская помощь для пациента с COVID-19 предоставляется бесплатно.

"Все лечение является бесплатным. У нас приняты соответствующие нормативные акты, есть финансирование больниц, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. В стоимость лечения, которая обеспечивается из госбюджета, входит как стоимость всех лекстредств, манипуляций, так и повышенная зарплата в размере 300% для медработников",- сказал министр.