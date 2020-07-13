Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников Украины, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тыс. грн. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - отметил Зеленский на совещании с представителями правительства в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.