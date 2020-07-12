События

09:28 12.07.2020

Водитель грузовика, который насмерть сбил прокурора вблизи Николаева, задержан, открыто уголовное производство

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Водитель грузовика, который насмерть сбил прокурора вблизи Николаева, задержан, открыто уголовное производство

В субботу, 11 июля, на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле Николаева в результате ДТП погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко, водитель-виновник задержан, по нему открыто уголовное дело, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По информации, опубликованной на странице Офиса прокурора в Фейсбуке, Крупко остановился на обочине заменить шину своего автомобиля и в это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, который затем скрылся с места происшествия.

В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы.

Для задержания виновного в ДТП водителя грузовика, полицией был объявлен план "Перехват". Нарушитель был установлен и задержан возле Одессы.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.

Теги: #прокурор #дтп_жертвы
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