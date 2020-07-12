В Ровенской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса

За сутки в Ровенской области лабораторно зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер субботы 11 июля на Ровенщине зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19", – написал он на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

Коваль уточнил, что из заболевших: 7 из г.Ровно, 9 из г.Дубно, из Ровенского района – 7, из Березневского – 3, из Млыновского – 19, по 2 из г.Костополя и г.Здолбунова, по одному из Дубровицкого и Заричненского раойнов.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4598 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области 80 летальных случаев вызваных COVID-19", – подчеркнул глава ОГА.

Он также добавил, что преодолевших болезнь 2738 жителей области.

"Сегодня выздоровели 27 человек из г.Ровно, Ровенского и Сарненского района. В работе областных лабораторий находятся 138 образцов", – подытожил Коваль.