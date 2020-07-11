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16:20 11.07.2020

В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов прибывающим пассажирам – Криклий

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В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов прибывающим пассажирам – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты, и при отрицательном результате не проходили самоизоляцию.

"Во избежание скоплений людей возле лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов в приложении "Дий вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - сообщает пресс-служба президента Украины в субботу по итогам традиционного совещания с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Теги: #тестирование #криклий #аэропорты
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Интерфакс-Украина
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