В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов прибывающим пассажирам – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты, и при отрицательном результате не проходили самоизоляцию.

"Во избежание скоплений людей возле лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов в приложении "Дий вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - сообщает пресс-служба президента Украины в субботу по итогам традиционного совещания с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.