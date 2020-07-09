В городах Сербии возобновились протесты, но они проходят мирно

Протесты продолжаются в четверг в городах Сербии, но в отличие от прежних дней они носят мирный характер, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

По ее данным, в Белграде люди, протестующие против ужесточения мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране и недовольные работой правительства, собрались у здания Народной скупщины (парламента). Протест проходит мирно, в руках у некоторых демонстрантов плакаты, на которых в частности написано: "Хватай хулиганов, не причиняй боль своему народу!"

Среди протестующих замечены сторонники оппозиционных партий.

Полиция наблюдает за порядком у здания скупщины, на соседних улицах размещены спецназовцы в полном боевом снаряжении.

Протесты в Нише начались у здания городского собрания, однако чуть позже собравшиеся организовали протестное шествие по улицам города.

Об инцидентах не сообщается.

За два предыдущих вечера в ходе беспорядков в ряде сербских городов пострадали 118 полицейских, задержаны 153 человека, сообщил ранее в четверг директор полиции Сербии Владимир Ребич.

По его словам, "и минувшей ночью граждане стали свидетелями невероятного насилия и не только в Белграде, но и в Нови Саде, Нише, Крагуеваце".

"Такое насилие недопустимо, полиция предпримет все меры для пресечения насилия на улицах, а виновные понесут ответственность", - добавил он.

По словам Ребича, "нанесен большой материальный ущерб - пострадала не только частная, но и общественная собственность".

"Они (протестующие) разбивали автомобили, били стекла и витрины, поджигали мусорные контейнеры. В Нови Саде разбиты стекла в здании телерадиокомпании РТВ Воеводина, подожжен вход в здание городской администрации. В Нише и Крагуеваце уничтожены полицейские автомобили", - сообщил Ребич.

При этом он отметил, что, "благодаря своевременным действиям полиции улицы города ночью удалось взять под контроль".

Беспорядки возникли в Белграде и ряде других городов Сербии в ночь на среду и повторились в ночь на четверг после того, как руководство страны объявило о введении ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Между тем, глава МВД Сербии Небойша Стефанович обвинил участников беспорядков в намерении сместить законно избранную власть.

"Все это является попыткой захвата власти вне воли народа и без участия в выборах. Вы могли видеть мирное и выдержанное отношение полицейских, которых закидывали камнями. Они ответили лишь тогда, когда их жизни оказались под угрозой", - прокомментировал министр ситуацию в некоторых городах Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич накануне обвинил в произошедшем насилии иностранные спецслужбы.

"Это политическое выступление было организовано, и, по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - заявил Вучич, комментируя ситуацию.