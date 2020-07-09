Разумков подписал и передал на подпись Зеленскому закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3734, опубликованном на сайте парламента. Указано, что закон возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись президенту 8 июля.

Документ вводит возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высших учебных заведений. На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.