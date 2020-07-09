Количество больных Covid-19 снизилось в 13 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, в Херсонской области – не изменилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (119 случаев), Закарпатской области (89), Ровенской области (76) и Киеве (93 случая).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 19 новых случаев заболевания Covid-19, один случай смерти и 32 случая выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 544 человека (на 14 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 50 новых случаев заболевания Covid-19 и 148 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 626 человек (на 98 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 10 новых случаев заболевания и 2 случая выздоровления, сейчас болеет 105 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области 36 новых случаев заболевания и 30 - выздоровления, сейчас болеют 506 человека (на 6 больше за сутки);

- в Житомирской области 16 новых случаев заболевания и 17 – выздоровления, сейчас болеет 390 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 89 новых случаев заболевания и 5 случаев смерти, сейчас болеют 2 379 человек (на 84 больше за сутки);

- в Запорожской области 6 новых случаев заболевания, 1- смерти и 14 - выздоровления, сейчас болеют 108 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 60 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 538 человек (на 50 больше за сутки);

- в Киеве 93 новых случая заболевания, 3 - смерти и 62 - выздоровления, сейчас болеют 3 788 человек (на 28 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших, 27 человек выздоровели, сейчас болеют 1 190 человек (на 15 больше за сутки);

- в Кировоградской области 5 случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 63 человека (на 1 больше, чем днем ранее);

- в Луганской области 3 новых случая заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 20 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 119 новых случаев заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 16 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 517 человек (на 99 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания и 16 - выздоровления, сейчас болеет 108 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Одесской области 68 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 1 163 человека (на 67 больше, чем днем ранее);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 33 человека (на 2 меньше, чем днем ранее);

- в Ровенской области 76 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 91 случай выздоровления, сейчас болеют 1 938 человек (на 16 меньше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 52 человека (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 11 новых случаев заболевания и 16 – выздоровления, сейчас болеют 779 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Харьковской области 55 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 19 человек выздоровели, сейчас болеют 1 140 человек (на 34 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеют 14 человек;

- в Хмельницкой области 2 новых случая заболевания и 13 – выздоровления, сейчас болеют 229 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Черкасской области 12 человек заболели, 1 умер и 23 – выздоровели, сейчас болеют 127 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 23 новых случая заболевания, 1 ранее заболевший умер, 87 человек выздоровели, сейчас болеет 2 408 человек (на 65 меньше за сутки);

- в Черниговской области 7 новых случаев заболевания и 28 случаев выздоровления, сейчас болеет 348 человек (на 21 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 9 июля, выявлено 810 новых случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умер, 665 выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 113 человек, что на 124 больше, чем днем ранее.