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09:31 09.07.2020

Степанов: уровень иммунизации среди детей в июне увеличился

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Степанов: уровень иммунизации среди детей в июне увеличился

Уровень иммунизации КПК (корь, паротит, краснуха) среди детей в июне несколько увеличился, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В конце мая мы увидели существенное снижение уровня вакцинации. В частности, снижение уровня вакцинации КПК среди детей было на 30-40% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Европейская комиссия, проводившая соответствующий мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этих заболеваний. Если посмотреть на статистику, то у нас только 30% детей получили все три вакцины согласно графику. В то же время в июне количество иммунизаций увеличилось. Сейчас собираем точную информацию",- сказал он.

Министр призвал родителей вакцинировать детей в соответствии с календарем прививок.

Теги: #дети #иммунитет #степанов #украина
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