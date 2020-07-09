Подтопленными в результате паводка остаются 4 населенных пункта на Прикарпатье

По состоянию на утро четверга, 9 июля, на территории западных областей Украины, где произошел паводок, подтопленными остаются четыре населенных пункта и объекты инфраструктуры, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными: 4 (было 349) населенных пункта в Черновицкой области; 4 (было 7 тыс. 225) подвала в Ивано-Франковской области; 12 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков в Черновицкой области. Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ). Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человека, эвакуировано 721 человека, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

"В течение суток откачано 2 тыс. 853 куб. м воды (с начала работ - более 370 тыс. куб. м), доставлено для населения 1 т питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 54,465 т)", – сказано в сводке.

Всего к работам привлечено 259 человек и 96 ед. техники, из них от ГСЧС 189 чел. л/с и 71 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС).