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07:25 09.07.2020

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранено

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На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранено

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских военных получили ранения", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в четверг.

За среду, 8 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

В сводке подчеркивается, что мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава ООС задействована в ликвидации пожара в Луганской области. "Основные же боевые подразделения ВСУ уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки, противник дважды открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки применялись минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного российские наемники обстреливали украинские позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Хутора Вольного и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего - еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ООС вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов жилых домов местных жителей Зайцево. "В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет", – уточнили в штабе.

По данным украинской разведки 8 июля было ранено двое российских наемников и уничтожен один автомобиль типа "Тигр".

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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