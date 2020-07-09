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03:15 09.07.2020

Зеленский посетил новый Черновицкий перинатальный центр

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Зеленский посетил новый Черновицкий перинатальный центр

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел новый областной перинатальный центр и провел встречу с женщиной, которая первой родила ребенка в рамках рабочей поездки в Черновицкую область, сказано в сообщении Офиса президента.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент поздравил супругов - Татьяну и Андрея Лукеничив - с появлением малыша. Зеленский вручил роженице цветы и подарок - детское автокресло для безопасной перевозки новорожденного.

Лидер государства также ознакомился с работой отделений анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

Генеральный директор медучреждения Дмитрий Манчуленко рассказал Главе государства об оснащении центра и показал помещения.

Ремонтные работы в акушерском корпусе перинатального центра завершены в апреле 2020 года.

С 2012 года в области начата реализация Национального проекта "Новая жизнь" - новое качество охраны материнства и детства", а именно - реконструкцию акушерского корпуса КМУ Городской клинический родильный дом № 1 »как будущего областного перинатального центра.

В январе 2020 года с областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования для перинатального центра, в частности приобретено три паровые стерилизатора и цифровая радиографическая рентгеновская система на общую сумму 4,3 млн грн.

Создание в области такого центра с использованием инновационных медицинских технологий и современного оборудования помогает снизить потери среди детей первого года жизни, материнскую инвалидность и смертность. Внедрение системы регионализации позволит сконцентрировать на третичном уровне силы и средства (кадры, оборудование, высокие технологии) для оказания акушерской и неонатальной помощи.

В заведении тщательно соблюдают меры безопасности против коронавирусной эпидемии, в частности дезинфицируют помещения, раздают средства индивидуальной защиты, регулярно проводят температурный скрининг.

Теги: #перинатальный_центр #черновцы #зеленский
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