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19:02 08.07.2020

Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к "схемам" в оборонпроме

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Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к "схемам" в оборонпроме

В пятницу, 3 июля, Подольский районный суд Киева полностью удовлетворил иск бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, президента корпорации "Богдан" Игоря Гладковского о защите чести, достоинства и деловой репутации к общественной организации "ТОМ 14", Леси Ивановой и Дениса Бигуса.

"Суд постановил признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Гладковского Игоря Олеговича и такой, которая подлежит опровержению информацию, которая была распространена 25 февраля 2019г в видеосюжете программы "Наши гроши" и на сайте bihus.info", - сообщает в среду пресс-служба корпорации "Богдан".

Согласно информации, суд обязал ответчиков в течение 10 суток со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем зачитывания диктором в программе "Наши гроши" сообщения о недостоверности распространенной информации, ее несоответствии действительности и непричастности Гладковского Игоря Олеговича к "схемам" в украинском оборонпроме и ООО "Оптимумспецдеталь".

Комментируя решение суда, Гладковський отметил что опровержение прошлогоднего фейка в судебном производстве - это первый шаг в установлении справедливости, ведь появление в информационном пространстве этого "вброса" спровоцировало целый ряд преследований и непосредственно Игоря и Олега Гладковских и предприятий корпорации "Богдан".

Теги: #гладковский #укроборонпром #суд
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