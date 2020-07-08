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13:59 08.07.2020

Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

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Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Одессе тайник с большим количеством боеприпасов, расположенный неподалеку от энергетических объектов.

"По предварительной версии следствия, военнослужащий Вооруженных сил похитил и вывез из воинской части для перепродажи значительное количество взрывчатых веществ и боеприпасов. Оперативники спецслужбы задокументировали продажу военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5", - сообщает пресс-служба СБУ.

Из устроенного у охранной зоны энергообъекта тайника правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и 2 мины. Обнаруженные боеприпасы были переданы на экспертизу.

По выводам экспертов, в случае неконтролируемой детонации создавалась угроза обесточивания нескольких районов области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Теги: #сбу #боеприпасы #энергообъкты #тайник #одесса
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