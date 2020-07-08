Львовская область вновь вошла в список регионов с широким распространением COVID-19

Эпидемическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Харьковской областях не соответствует критериям Министерства здравоохранения, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду.

По сравнению с показателями по состоянию на 7 июля в список "красных" вошла Львовская область, где процент выявления заболевания коронавирусом превышает допустимый показатель.

Из списка выбыла Черниговская область.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Донецкой и Одесской областях.

В то же время в Донецкой, Тернопольской и Харьковской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% - в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Харьковской областях.