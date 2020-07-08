Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов – ГСЧС

По состоянию на утро, 8 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, подтопленными остаются пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, подтопленными остаются:

- 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области;

- 7 (было 7 тыс. 225) подвалов в Ивано-Франковской области;

23 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (21), Тернопольская (2).

Разрушено:

- 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Повреждено:

- 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Как отмечается, в течение суток спасатели откачали 1 тыс. 710 м3 воды (с начала работ - более 368 тыс. М3) доставлены для населения 1,5 т питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 53,465 т).

"Всего к работам на территории области привлечено 137 человек и 58 единиц техники, из них от ГСЧС 115 человек личного состава и 48 единиц техники (из них 2 вертолета ГСЧС)", - подытожили в ГСЧС.