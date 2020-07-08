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05:23 08.07.2020

В Китае за сутки выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них внутри страны только один бессимптомный- Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них внутри страны только один бессимптомный- Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи и пять бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 23 новых случая заражения, из них восемь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей.

Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, второй день подряд сообщает о нулевом приросте числа больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 572 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 949 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 14 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 794 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 299 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).

 

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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