Трамп направил в Конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в Twitter сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.