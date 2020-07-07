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18:08 07.07.2020

Четверо украинских военных ранены на Донбассе после полудня

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Четверо украинских военных ранены на Донбассе после полудня

Четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения вследствие обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17:00 вторника.

"Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего с начала суток российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения, говорится в сводке.

Ранее в Минобороны сообщили о четырех обстрелах со стороны противника и отсутствии боевых потерь в рядах украинских военнослужащих с начала суток по состоянию на 12.00 вторника. Таким образом, ранения украинские защитники получили уже пополудни.

В ходе обстрелов российские наемники вели обстрелы из гранатометов, артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима тишины. Потери противника уточняются… Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "Тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос #раненые
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