С 1 июля средства за пробное ВНО возвращены более 86 тыс. участникам - Минобразования

В Министерстве образования и науки заявляют, что с 1 июля текущего года средства за пробное внешнее независимое оценивание возвращено уже более 86 тыс. участникам.

"По состоянию на сегодня, 7 июля 2020 года, Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс 688 грн", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что 107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки ПриватБанка, на которые перечисляются средства.

Также еще 111 тыс участников должны обратиться в банк, чтобы получить средства за пробное ВНО. Если же лицо уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения.

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - сообщают в ведомстве.