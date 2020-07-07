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12:09 07.07.2020

Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

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Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

В условиях пандемии COVID-19 украинцам открыт беспрепятственный въезд в 23 страны, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Эти 23 страны включают государства, куда нужна виза, то есть въехать можно, но с визой, и действуют определенные карантинные ограничения, то есть въехать можно, но надо придерживаться некоторых правил. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это самые популярные направления", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

По словам министра, остальные страны этого списка "не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешествующих", и не наблюдается массового потока в них украинцев: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Кулеба отметил, что много вопросов возникает в связи с въездом в страны Шенгенской зоны, страны-члены ЕС. Он, назвал восемь категорий граждан, которые могут пересечь границу с этими странами, даже несмотря на ограничения.

"Действительно, сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый список", граждане которого могут пересекать границу. Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС, даже несмотря на имеющейся запрет", - подчеркнул он.

По словам министра, в эти восемь категорий входят работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за людьми пожилого возраста и лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, сотрудники полиции по время исполнения ими обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных военных контингентов для исполнения своих функций; лица, которые направляются транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Кулеба добавил, что Министерство здравоохранения Украины совместно с МИД постоянно передают ЕС обновленные данные о ситуации с заболеваемостью на COVID-19 в Украине.

"Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно быстрее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны", - сказал он.

Министр пояснил, что ограничения, введенные в связи с пандемией, не имеют никакого влияния на безвизовый режим между Украиной и ЕС.

"При этом я хочу еще раз подчеркнуть, что эти установленные в связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС, и никаким образом не имеют на него влияния. То есть, как только пандемичные ограничения будут сняты, безвиз снова будет работать "на полную катушку", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #кулеба #мид
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