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10:39 07.07.2020

Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

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Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) просит пассажиров перед рейсом подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране направления.

"Во время онлайн-регистрации пассажиры направляются на "страницу ограничений на путешествия во время COVID-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ryanair во вторник.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что также перед поездкой пассажиров просят заполнить и предоставить дополнительную проездную документацию.

Ryanair советует клиентам прежде чем улететь проверять самые последние ограничения на поездки и требования в конкретной стране.

"12 пассажирам рейса Ryanair Киев - Афины (4 июля) было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС. Пострадавшие клиенты перебронированы на следующий доступный рейс в Киев", - отметили в авиакомпании.

Ранее директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявил, что 17 украинцев, которых не впустили в Грецию в минувшую субботу, должны вернуться в Украину во вторник, 7 июля.

Как сообщалось, 17 граждан Украины, прибывших в Грецию рейсами Wizz Air и Ryanair, 4 июля не были пропущены на территорию страны. Они были размещены в полицейском участке аэропорта Афин.

Посольство Украины в Греции сообщило, что его представитель утром 5 июля доставил в полицейский участок питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. Партнерами компаний Wizz Air и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием.

Кроме того, на сайте посольства отмечается, что консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к не пропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Теги: #коронавирус #ryanair
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