Венедиктова встретилась с послами стран G7 и ЕС – Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник, 6 июля, обсудила с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза реализацию реформы прокуратуры в Украине, сообщает Офис генпрокурора.

Так, Венедиктова сообщила иностранным партнерам о ходе реформы прокуратуры, в частности о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства.

"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов вне системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права - новую кровь, которая даст импульс развитию нашей институции. В то же время сейчас у нас ежедневно происходят собеседования прокуроров региональных прокуратур. Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших", - заявила Венедиктова.

В свою очередь дипломаты поприветствовали продолжение реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации.

Также послы поинтересовались, как проходить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), полномочия которого истекают в этом году.

Венедиктова отметила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП.

"Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты", - сказано в сообщении.