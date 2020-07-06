Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

Наполненность киевских больниц, выделенных для больных коронавирусом, достигает 39%, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Наполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39 процентов. Это, напомню, в медучреждениях первой волны - в восьми больницах и 2 родильных домах, где в целом мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Он обратился к жителям столицы с призывом внимательно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом.

"Я не устану обращаться ко всем: не будьте легкомысленными! Вирус ближе и опаснее, чем может показаться. И мы сегодня делаем все, чтобы спасти здоровье и жизни киевлян. Помогите нам! Не пренебрегайте элементарными правилами. Соблюдать их не сложно. Помните об этом", - отметил Кличко.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве коронавирусное заболевание подтвердили у 59 человек, в том числе у четырех медиков.