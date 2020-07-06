События

05:37 06.07.2020

На границе в грузовом поезде конфисковано более 6 тыс. упаковок контрабандных сигарет

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На границе в грузовом поезде конфисковано более 6 тыс. упаковок контрабандных сигарет

Украинские пограничники из вагона с рудой грузового поезда изъяли более 6 тыс. упаковок сигарет, которые нарушители пытались контрабандой вывезти в Польшу, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Немалую партию сигарет спрятали контрабандисты в один из 45-ти вагонов поезда в Польшу. Переместить подакцизный товар ловкачи пытались через железнодорожный пункт пропуска "Владимир-Волынский", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в воскресенье.

По информации пограничников, сигареты при помощи металлического щупа были обнаружены под рудой в одном из 45 вагонов состава.

В ведомстве отметили, что контрабандисты для быстрого поиска своей контрабанды внутрь положили GPS-трекер.

"Всего с руды достали более 6 тыс. упаковок сигарет, которые в установленном порядке изъяты представителями таможни", – сказано в сообщении.

Теги: #сигареты #контрабанда
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