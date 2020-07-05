Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной

Венгерские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о том, что пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только через два пункта пропуска.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" - "Лужанка" и "Захонь" - "Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, обнародованном в воскресенье.