События

13:03 05.07.2020

Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной

1 мин читать
Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной

Венгерские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о том, что пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только через два пункта пропуска.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" - "Лужанка" и "Захонь" - "Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, обнародованном в воскресенье.

Теги: #госпогранслужба #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 01.07.2020
Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

09:11 01.07.2020
Одесские пограничники обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства на сумму почти 15 млн грн

Одесские пограничники обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства на сумму почти 15 млн грн

13:38 30.06.2020
Вице-премьер Стефанишина о диалоге с Венгрией: пространство для консенсуса есть

Вице-премьер Стефанишина о диалоге с Венгрией: пространство для консенсуса есть

12:07 30.06.2020
Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

09:45 29.06.2020
На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

14:12 27.06.2020
19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

15:02 26.06.2020
Украинских пограничников начали тестировать на антитела к COVID-19

Украинских пограничников начали тестировать на антитела к COVID-19

14:53 25.06.2020
Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками на Тисе - глава МИД

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками на Тисе - глава МИД

13:48 25.06.2020
Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

13:31 25.06.2020
Венгрия с 29 июня откроет все пункты пропуска на границе с Украиной

Венгрия с 29 июня откроет все пункты пропуска на границе с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

Украинский военный ранен на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Жарко и в целом сухо будет в Украине в начале недели

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Трамп пообещал победить левых радикалов

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА