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11:56 05.07.2020

Трамп пообещал победить левых радикалов

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Трамп пообещал победить левых радикалов

США одержат победу над левыми радикалами, которые сносят статуи и памятники историческим личностям, заверил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас находимся в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые во многих случаях совершенно не понимают, что они делают", - сказал он, выступая по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Президент приветствовал "американских героев", которые " победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности".

Он также вновь обвинил Китай в распространении коронавируса в мире, подчеркнув, что Пекин "непременно должен быть привлечен к ответственности".

Теги: #сша #трамп #протесты
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