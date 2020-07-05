Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины и орденом "Золотая звезда" посмертно погибших при спасении людей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса преподавательницу Анну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Шатохина.

"Мы отмечаем званием Герой Украины и орденом "Золотая звезда", к сожалению, посмертно, за отвагу при спасении людей во время пожара в Одесском колледже преподавательницу Анну Леонидовну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Николаевича Шатохина", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня ВМС Украины, и вручив эти награды родственникам погибших.

Также президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. В частности, орденом "За мужество" III степени награждены старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина. Медалью "Защитнику Отечества" награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кадимский.

Как сообщалось, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара было открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.