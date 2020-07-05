Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 17 из 24 областей Украины и в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 15 новых случаев заболевания Covid-19, и 19 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеют 606 человек (на 4 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтвержден 42 новых случая заболевания Covid-19 и 1 случай смерти, сейчас в области болеют 1 836 человек (на 41 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 5 новых случаев заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, выздоровели 16 человек. Сейчас болеют 117 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Донецкой области 81 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас болеют 497 человек (на 81 больше за сутки);

- в Житомирской области 14 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас болеет 481 человек (на 14 больше за сутки);

- в Закарпатской области 107 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 2 случая выздоровления, сейчас болеют 2 212 человек (на 99 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 9 случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 136 человек (на 9 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 57 новых случаев заболевания, выздоровели 15 человек, случаев смерти не зафиксировано. Сейчас болеют 1 408 человек (на 42 больше за сутки);

- в Киеве 78 новых случаев заболевания и 31 - выздоровления, сейчас болеют 3 629 человек (на 47 больше за сутки);

- в Киевской области 27 новых заболевших за сутки, 2 человека скончались и 7 человек выздоровели, сейчас болеют 1 211 человек (на 18 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 67 человек;

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 3 человека выздоровели за минувшие сутки, болеют 20 человек (на 3 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 138 новых случая заболевания Covid-19 и 3 случая смерти, случаев выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас болеют 5 145 человек (на 135 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболеваний на Covid-19 и 16 выздоровевших, сейчас болеют 139 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Одесской области 30 новых случаев заболевания и 1 – смерти, случаев выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас болеет 1 018 человек (на 29 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания, выздоровлений и смертей за минувшие сутки нет. Сейчас болеют 37 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ровенской области 67 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 34 человека выздоровели, сейчас болеет 1 981 человек (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области 9 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеют 64 человека (на 8 больше за сутки);

- в Тернопольской области 44 новых случая заболевания, 1 – смерти и 22 – выздоровления, сейчас болеют 787 человек (на 21 больше за сутки);

- в Харьковской области 37 новых случаев заболевания, 3 ранее заболевших умерли, 10 – выздоровления, сейчас болеет 1 057 человек (на 24 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай выздоровления, случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано. Сейчас болеют 11 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 11 новых случаев заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 227 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области 4 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 118 человек (на 4 больше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 30 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 39 человек выздоровели, сейчас болеет 2 656 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Черниговской области 12 новых случаев заболевания и 1 случай смерти за сутки, сейчас болеет 415 человек (на 11 больше, чем днем ранее).

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, выявлено 823 новых случая Covid-19, 221 из числа ранее заболевших выздоровел, 22 больных умерли. Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 48 500 человек, выздоровевших – 21 376, умерли 1 249 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 875 человек, что на 580 больше, чем днем ранее.