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22:00 03.07.2020

В Канаде количество заболевших COVID-19 превысило 104 тыс., более 8,6 тыс. человек скончались

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В Канаде количество заболевших COVID-19 превысило 104 тыс., более 8,6 тыс. человек скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 104,8 тыс. человек, свыше 8,6 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Тем временем в последние дни в Стране кленового листа отмечается значительное замедление роста числа инфицированных, а также количества скончавшихся.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 55,9 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, выявлено 35,4 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет 8,2 и 2,9 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,5 тыс. и 2,7 тыс. соответственно. Небольшой прирост смертности от коронавируса продолжает наблюдаться в Квебеке.

В северных регионах Канады - в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

Теги: #данные #коронавирус #канада
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