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16:01 03.07.2020

Сотрудники "Донбассэнерго" пикетировали офисы ОГА и "Донецкоблгаза"

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Сотрудники "Донбассэнерго" пикетировали офисы ОГА и "Донецкоблгаза"

В Краматорске сотрудники ПАО "Донбассэнерго" провели мирное пикетирование зданий Донецкой ОГА и ПАО "Донецкоблгаз" с требованием не допустить возникновения чрезвычайной ситуации на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба "Донбассэнерго", главная цель мирного пикета - просьба вмешаться в ситуацию и возобновить распределение газа на Славянскую ТЭС с целью предотвращения чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

"Надежность электрообеспечения КП "Вода Донбасса", поставляющего питьевую воду в Донецкую область, зависит прежде всего от работоспособности Славянской ТЭС. Таким образом, вынужденная остановка или ограничение работы ТЭС в связи с незаконными действиями ПАО "Донецкоблгаз" может привести к ограничению электрообеспечения стратегического предприятия КП "Вода Донбасса", а следовательно, — ограничению водоснабжения Донецкой области", — пояснили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, "Донецкоблгаз" 1 июля прекратил распределение газа на Славянскую ТЭС. ПАО "Донбассэнерго" считает такие действия незаконными и заявляет о реальных угрозах прекращения производства и отпуска электроэнергии в объединенную энергосистему Украины со стороны теплоэлектростанции и создания чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 г. находится на не подконтрольной Украине территории). С марта 2017 г. показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность "Донбассэнерго" в связи с потерей контроля над ними.

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

Теги: #донецкоблгаз #донбассэнерго #пикет #донецкая_ога
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