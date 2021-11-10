Экономика

19:26 10.11.2021

Энергорегулятор отменил решение об аннулировании лицензии "Донецкоблгаз" на распределение газа

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Энергорегулятор отменил решение об аннулировании лицензии "Донецкоблгаз" на распределение газа

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в среду по просьбе НАК "Нафтогаз Украины" отменила постановление об аннулировании с 1 декабря этого года лицензии на распределение природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную ПАО "Донецкоблгаз".

"В связи с предотвращением возникновения чрезвычайного положения в Донецкой области АО "НАК "Нафтогаз Украины" обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность аннулирования решения НКРЭКУ об аннулировании лицензии", – указано в обосновании комиссии к соответствующему проекту принятого постановления.

"Я был хотел выразить благодарность всем органам власти, которые принимали участие в урегулировании данного вопроса, а именно прекращении нарушений со стороны "Донецкоблгаза", в конце концов, взятием контроля за деятельностью этого предприятия на себя, в первую очередь НАК "Нафтогаз Украины", который сейчас контролирует это предприятие и начинает наводить там порядок", – заявил на заседании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября этого года передал 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", собственников которого связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, находящимся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, Кабмин согласился с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), и Министерства энергетики передать в управление НАК "Нафтогаз Украины" принадлежащие компаниям "Эндлес Мунлайт Лимитед" и "Трейдинг Филд Лимитед" по 24,9% акций "Донецкоблгаза" каждой, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В марте текущего года СНБО ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), являющихся владельцами 49,9% акций "Донецкоблгаза".

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что расследует незаконные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", приведших к отключению 58 котельных в зоне проведения Операции Объединенных сил, что классифицируется по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса.

На 49,99% акций "Донецкоблгаза" наложил арест Шевченковский райсуд Киева.

Кроме того, суд постановил передать арестованные акции "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины", которая должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в сентябре разрешил НАК "Нафтогаз Украины" получить контроль над ПАО "Донецкоблгаз" путем получения в управление свыше 50% акций компании.

"Нафтогазу" до последнего времени принадлежало 38,2796% акций облгаза, гонконгским Trading Field Limited и Endless Moonlight Limited – по 24,95% акций.

Теги: #донецкоблгаз #лицензия #энергетика
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