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13:19 03.07.2020

УЦОКО предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты ВНО

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УЦОКО предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты ВНО

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты внешнего независимого оценивания.

"В сети мошенники уже "сливают" ответы на ВНО-2020. Как и в предыдущие годы, социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

В Центре заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО.

В сообщении отмечается, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов УЦОКО ответственности не несет.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию", - подчеркивают в организации.

Теги: #мошенники #вно #уцоко
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