Возле Невельского получил ранение украинский военный
Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками населенного пункта Невельское на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Сегодня, 2 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.