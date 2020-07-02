Возле Невельского получил ранение украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками населенного пункта Невельское на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 2 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.