События

20:34 02.07.2020

Возле Невельского получил ранение украинский военный

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Возле Невельского получил ранение украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками населенного пункта Невельское на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 2 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Теги: #оос #сводка
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