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21:47 01.07.2020

Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

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Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Призвал президента Украины Владимира Зеленского наладить диалог с громадами, как единственный способ правильно завершить реформу децентрализации.

"В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, который породили сомнительные решения об оптимизации районов и неопределенность полномочий различных уровней власти. Сама же реформа стартовала в 2014 году и была признана всеми международными партнерами Украины наиболее успешным преобразованием. Теперь только разумный диалог с громадами и представителями местного самоуправления позволит завершить реформу правильно и в интересах граждан", - рассказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24 в среду вечером.

По мнению Гройсмана, последние решения власти являются сомнительными.

"Я к этой реформе есть особое отношение и особое отношение. Для меня она, как "профессиональный дитя". Но я считаю, что последние 10 месяцев - это потерянное для реформы время. Надо было правильно оптимизировать районы, объединить общины", - подчеркнул Гройсман.

Гройсман отметил, что первый этап реформы предоставил местным властям возможности - прежде всего в финансовом плане. Местные бюджеты выросли в 4 раза. И это позволило получить в общинах доступ к образованию, медицине.

"И на местах знают, как эффективно распределять средства. Поэтому надо дать рычаги контроля людям", - подытожил экс-премьер-министр Украины.

Теги: #гройсман #громады #украина
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